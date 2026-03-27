کراچی:
آئی آئی چندریگر روڈ ریلوے کالونی کے قریب گٹر کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے خاکروب ہلاک ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق آئی آئی چندریگر روڈ ریلوے کالونی کے قریب گٹر کی صفائی کے دوران ایک شخص بے ہوش ہوگیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچا اور ریسکیو 1122 کے عملے نے متاثرہ شخص کو گٹر سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا اور مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو 1122 کے عملے نے گٹر میں موجود شخص کو ریسکیو کیا گیا۔
اس دوران، مذکورہ شخص دم گھٹنے کے باعث مردہ حالت میں پایا گیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔
ترجمان ریسکیو حکام کے مطابق متوفی شخص خاکروب تھا اور اس کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہے اور فوری طور پر متوفی کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔