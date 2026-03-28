مس تھائی لینڈ کے مقابلہ حسن میں امیدوار کے نقلی دانت گرنے کی ویڈیو وائرل

اس غیر معمولی لمحے کے باوجود انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیج پر واک مکمل کی

اسپورٹس ڈیسک March 28, 2026
تھائی لینڈ میں ہونے والے مقابلہ حسن میں ایک غیر متوقع واقعے نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔

تفصیلات کے مطابق مس گرینڈ تھائی لینڈ کی ایک امیدوار کے ساتھ اسٹیج پر دلچسپ صورتحال پیش آئی جب تقریر کے دوران امیدوار کے نقلی دانت گرگئے۔

18 سالہ ماڈل کامولوان چناگو اپنی تعارفی تقریر کے بیچ میں تھیں کہ اچانک ان کے دانتوں پر لگے وینیئرز ڈھیلے ہو کر باہر آ گئے۔

لائیو اسٹریمنگ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بولنے میں دشواری محسوس کرتی رہیں اور پھر کیمرے سے رخ موڑ کر انہیں دوبارہ درست کرنے لگیں۔

اس غیر معمولی لمحے کے باوجود کامولوان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیج پر واک مکمل کی۔

امیدوار کے اس پُراعتماد اور پیشہ ورانہ رویے نے حاضرین کے دل جیت لیے اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
متعلقہ

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کا امریکی حملے میں شہید اسکول کی طالبات کو خراجِ تحسین

Express News

ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کی لاہور کے اسپتال میں سرجری

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 14 رنز سے شکست دیدی

Express News

ایشین کپ کوالیفائنگ: پاکستان اور میانمار کا میچ شائقین کے بغیر کروانے کا اعلان

Express News

پی ایس ایل کے نئے دور کا آغاز، قوانین میں بڑی تبدیلی کردی گئی

Express News

دخترِ وطن ثروت فاطمہ نے عالمی فورم پر پاکستان کا نام روشن کردیا

