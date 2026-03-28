سابق عالمی نمبر ایک گالفر کی کار کو خطرناک حادثہ، پولیس نے گرفتار کرلیا

سابق عالمی نمبر ایک گالفر ٹائیگر ووڈز کی کار کو خطرناک حادثہ پیش آیا جس کے بعد انہیں گرفتار کرلیا گیا۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹائیگر ووڈز کو فلوریڈا میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
مقامی شیرف آفس کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کی سہ پہر اس وقت پیش آیا جب ان کی لینڈ روور جیوپیٹر آئی لینڈ کے قریب ایک دو رویہ سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئی۔
بتایا گیا کہ وہ ایک ٹرک کو تیزی سے اوورٹیک کرتے ہوئے اس سے ٹکرا گئے جس کے باعث گاڑی الٹ گئی۔
رپورٹس کے مطابق 50 سالہ ووڈز خود گاڑی سے باہر آئے اور خوش قسمتی سے کسی کو شدید چوٹ نہیں آئی۔
بریتھ الائزر ٹیسٹ میں شراب کا کوئی ثبوت نہیں ملا تاہم حکام کا خیال ہے کہ ان کی حالت ادویات کے اثر کی وجہ سے متاثر تھی۔ انہوں نے پیشاب کے ٹیسٹ سے انکار کیا، جو قانون کے تحت ایک علیحدہ جرم ہے۔
ووڈز پر ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس، املاک کو نقصان پہنچانے اور ٹیسٹ سے انکار جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
یاد رہے کہ ٹائیگر ووڈز 2017 میں بھی اسی نوعیت کے کیس کا سامنا کر چکے ہیں جبکہ 2021 میں ایک سنگین حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔