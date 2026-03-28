پی ایس ایل: راولپنڈیز کا پشاور کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ

ہماری ٹیم نئی ہے، زمان خان کو ضرور یاد کریں گے، محمد رضوان

اسپورٹس ڈیسک March 28, 2026
پاکستان سپر لیگ کے تیسرے میچ میں راولپنڈیز نے پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں راولپنڈیز کے کپتان محمد رضوان کا کہنا تھا کہ پچ بہتر لگ رہی ہے شاید بعد میں کچھ تبدیل ہوجائے۔

رضوان نے کہا ہماری ٹیم نئی ہے، زمان خان کو ضرور یاد کریں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ کوئی کچھ بھی بولے یا سمجھے، میں اوپننگ ہی کروں گا، ٹیم کی ضرورت کے حساب سے کھیلتا ہوں۔

پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ اس ایونٹ میں اوپننگ ہی کروں گا، پچ خشک لگ رہی ہے، دونوں اننگز میں ایک جیسی رہ سکتی ہے۔
