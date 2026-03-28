بنوں کی پولیس وین پر دہشتگردوں کا حملہ، اے ایس آئی شہید

دہشت گردوں نے فائرنگ کے بعد پولیس کی گاڑی جلا دی، سیکیورٹی فورسز کی نفری بھیج دی گئی ہے، پولیس

شاہد حمید March 28, 2026
خیبرپختونخوا کے علاقے بنوں میں دہشت گردوں نے پولیس وین پر فائرنگ کرکے اے ایس آئی کو شہید کردیا جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوگیا۔

پولیس نے بتایا کہ بنوں میں تھانہ ہوید کی حدود علاقہ ممہ خیل میں دہشت گردوں نے پولیس موبائل وین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پولیس کا اے ایس آئی شہید اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔

مزید بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے فائرنگ کے بعد پولیس کی گاڑی جلا دی۔

پولیس نے بتایا کہ جائے وقوع پر پولیس اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ جاری ہے، سیکورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری ، بکتر بند گاڑیاں موقع پر روانہ کردی گئی ہیں۔

 
