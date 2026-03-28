مسافربردار جہازوں کے ایندھن کی قیمت میں 28 دنوں میں پانچویں بار بڑا اضافہ

یکم مارچ کو جیٹ فیول کی قیمت فی لیٹر 188 روپے تھی اور اب بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے

طالب فریدی March 28, 2026
مسافر بردار ہوائی جہازوں کے ایندھن کی قیمت میں 28 دنوں کے دوران پانچویں بار اضافہ کردیا گیا۔

حکومت کی جانب سے کمرشل طیاروں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں فی لیٹر قیمت میں مزید 5 روپے کا اضافہ کردیا ہے، جس کے بعد جیٹ فیول کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔

پاکستان میں مسافر بردار طیاروں کے جیٹ فیول کی نئی قیمت بڑھ کر 476 روپے 97 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔

خیال رہے کہ یکم مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی فی لیٹر قیمت میں 288 روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوچکا ہے جبکہ یکم مارچ کو جیٹ فیول کی قیمت 188 روپے لیٹر تھی۔

گزشتہ روز بھی جیٹ فیول کی قیمت میں 83 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کردیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں قیمت 471 روپے فی لیٹر ہوگئی تھی۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی

Express News

او جی ڈی سی ایل کا خیرپور سے گیس کی اہم دریافت کا اعلان

Express News

ورلڈ ٹریڈ آگنائزیشن وزارتی کانفرنس، پاکستان زراعت پر خصوصی اجلاس کا فسیلیٹیٹر منتخب

Express News

آئی ایم ایف سے قرض کیلئے مذاکرات مکمل، چند روز میں معاہدے کا اعلان متوقع

Express News

کراچی پورٹ پر جہازوں کی آمد اور کارگو ہینڈلنگ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

