کراچی میں بائیک لفٹر سرگرم، دن دہاڑے شہری کی موٹرسائیکل چوری

متاثرہ شہری علی راشد کے مطابق واقعے پر تحریری درخواست پولیس کو دے دی ہے

اسٹاف رپورٹر March 28, 2026
شہر میں موٹر سائیکلوں کی چوری ہونے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، ایک اور شہری کی موٹرسائیکل کو چور دن دہاڑے لے اڑے۔

تفصیلات کے مطابق صفورہ چورنگی کے قریب نامعلوم ملزمان نجی بینک کے سامنے کھڑی ہوئی موٹر سائیکل چند سیکنڈ میں چوری کر کے فرار ہوگئے۔

نجی بینک کے باہر نصب سی سی ٹی وی کی فوٹیج منظر عام پر آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بینک کے باہر موجود 2 ملزمان جس میں ایک پینٹ شرٹ جبکہ دوسرے ملزم نے پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔

دونوں ملزمان پی کیپ پہنے ہوئے تھے اور وہ بینک کے باہر بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور اس دوران ٹی شرٹ پہنے ہوئے ملزم نے کمال مہارت سے بینک کے باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کا لاک چند سیکنڈوں کھول کر اسٹارٹ کر کے اپنے دوسرے موٹر سائیکل سوار ساتھی کے ہمراہ فرار ہوگیا۔

شہری علی راشد نے بتایا کہ ملزمان ان کی 2025 ماڈل کی ہنڈا 70 چوری کر کے فرار ہوئے ہیں جس کی ابتدائی اطلاع سچل تھانے میں درج کرا دی ہے۔

علی راشد نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوٹیج میں دکھائی دینے والے ملزمان کا سراغ لگا کر موٹر سائیکل برآمد کرائی جائے۔
