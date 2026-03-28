ایران کے سعودی ایئربیس پر حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، ایک طیارہ بھی تباہ

ایرانی حملے میں زخمی ہونے والے امریکی اہلکاروں میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے

ویب ڈیسک March 28, 2026
مشرقِ وسطیٰ میں جاری ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے جہاں حالیہ حملوں اور جوابی کارروائیوں نے خطے کو ایک بڑے تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے گزشتہ روز سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر متعدد میزائل داغے تھے جس میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے آگئیں۔

خیال رہے کہ سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوج کے زیر استعمال ہے جس کو ایران نے نشانہ بنایا اور اس حملے میں کم از کم 12 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔

ایرانی حملے میں امریکی فضائیہ کا جدید E-3 سینٹری (Sentry) طیارہ شدید متاثر ہوا ہے جو فضائی نگرانی اور جنگی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور سیکڑوں میل دور تک میزائلوں، ڈرونز اور طیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

دوسری جانب امریکا نے اپنی فوجی موجودگی مزید بڑھاتے ہوئے 31 ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ کو مشرقِ وسطیٰ میں تعینات کر دیا ہے۔

ادھر یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بھی پہلی بار اس جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اسرائیل پر دو میزائل داغے۔

اس جنگ میں حوثیوں کی شمولیت سے بحیرہ احمر میں اہم تجارتی راستوں، خاص طور پر تیل کی ترسیل، کو خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔
متعلقہ

Express News

صحافیوں کی شہادت پر سلامتی کونسل میں اسرائیل کیخلاف شکایت درج کرائیں گے؛ لبنان

Express News

سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے طے پاگئے؛ یوکرینی صدر

Express News

پیٹرول کی قیمتیں کب تک معمول پر آجائیں گی؟ امریکا نے بتادیا

Express News

اسرائیلی فوج کی پریس کی گاڑی پر بمباری؛ خاتون صحافی ساتھی رپورٹر سمیت شہید؛ ویڈیو وائرل

Express News

خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین پر جگہ نہ دیں؛ ایران

Express News

ایران میں جوہری تابکاری کے پڑوسی ممالک پر کیا اثرات ہوسکتے ہیں؟

