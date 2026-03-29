کراچی میں گھریلو فائرنگ کا واقعہ، شوہر جاں بحق، بیوی زخمی

کراچی:
شہر قائد میں گارڈن ویسٹ کے علاقے حسن لشکری کے قریب ایک گھر میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو گئی۔
چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش اور زخمی خاتون کو فوری طور پر سول اسپتال کراچی منتقل کیا گیا۔
حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 35 سالہ سلیمان جبکہ زخمی خاتون کی شناخت پروا شاہ کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ میاں بیوی ہیں۔
واقعے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں، تاہم پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جبکہ مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔