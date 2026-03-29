درآمدی سرگرمیوں کی معطلی، روئی کی قیمت میں فی من 1500 روپے کا ریکارڈ اضافہ

کراچی:
خلیج میں جاری جنگ کے باعث درآمدی سرگرمیوں کی معطلی سے پاکستان میں روئی اور پھٹی کی قیمتوں میں غیرمعمولی اضافے کا رحجان پیدا ہوگیا ہے۔
گزشتہ ہفتے مقامی کاٹن مارکیٹس میں فی من روئی کی قیمت ایک ہزار 500 روپے کے ریکارڈ اضافے کے ساتھ کاٹن ایئر 2025-26 کی نئی بلند ترین سطح 19 ہزار 500روپے جبکہ فی 40 کلوگرام پھٹی کی قیمت ایک ہزار روپے اضافے کے ساتھ 9 ہزار 300روپے کی سطح تک پہنچ گئی ہیں اور رواں ہفتے بھی روئی اور پھٹی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے امکانات ہیں۔
کاٹن سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ مقامی روئی بڑھتی ہوئی طلب کھ پیش نظر کاٹن ایئر 2026-27 کے دوران کپاس کی کاشت میں بھی اضافے کے امکانات پیدا ہوگئے ہیں۔
چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے ایکسپریس کو بتایا کہ خلیجی جنگ کے باعث روئی کی درآمدات معطل ہونے، بین الاقوامی کاٹن مارکیٹس میں روئی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے، ملک بھر کے کاٹن زونز میں درجہ حرارت میں غیر متوقع کمی اور ہلکی پھلکی بارشوں کے باعث کپاس کی کاشت معطل ہونے سے پاکستان میں گذشتہ دو ہفتوں سے روئی اور پھٹی کی قیمتوں میں اضافے کا رحجان غالب ہوگیا ہے۔
گزشتہ ہفتے فی من روئی کی قیمت میں ایک ہزار 500روپے اور گزشتہ دو ہفتوں میں مجموعی طور پر 3ہزار روپے کے اضافے کے ساتھ رواں سال کی نئی بلند ترین سطح 19ہزار 500روپے جبکہ ایک ماہ کی مؤخر ادائیگی پر 20ہزار روپے فی من کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔
رواں ہفتے بھی روئی اور ہھٹی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے امکانات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے روئی کی عالمی قیمتیں بھی مئی وعدہ روئی کے سودے ریکارڈ 3.20فیصد اضافے کے ساتھ 69.46سینٹ فی پاؤنڈ کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔
پھٹی کی قیمتوں میں بھی تیزی کے رحجان اور کاٹن ایئر2026-27 کے دوران پاکستان میں کپاس کی کاشت میں بھی خاطر خواہ اضافہ بھی سامنے آنے کے امکانات ہیں جس سے روئی اور خوردنی تیل کی درآمدات میں کمی واقع ہونے سے ملکی زرمبادلہ کے ذخائر پر بوجھ میں بھی کمی ہوسکتی ہے۔
احسان الحق نے بتایا کہ پاکستان میں دیگر بڑے زرعی ممالک کے مقابلے میں کسانوں کی جانب سے فصلوں کے تصدیق شدہ بیج استعمال کرنے کی شرح پہلے ہی کافی کم ہے تاہم پچھلے سالوں سے یہ شرح بہتر ہو رہی تھی، لیکن اب اتھارٹیز کی جانب نافذ کئے گئے نئے قوانین جن کے تحت کپاس، گندم اور چاول سمیت تمام بڑی فصلوں کے تصدیق شدہ بیجوں کے رائٹس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت ان بیجوں کی مختلف ورائٹیز کے رائٹس خریدنے والی سیڈ کمپنی ہی یہ بیج فروخت کر سکے گی۔