ارضی پلیٹیں ٹکرانے سے آبنائے جبل الطارق ماضی بن جائے گی

آبنائے جبل الطارق کی تہہ میں افریقی اور یورشیائی ارضی پلیٹیں ٹکرا رہی ہیں

سید عاصم محمود March 30, 2026
لاہور:

افریقہ اور یورپ کے براعظموں کے علاوہ بحیرہ روم اور بحراوقیانوس کو باہم ملاتی 36 میل چوڑی آبنائے جبل الطارق تاریخی و اہم بحری گذرگاہ ہے اسی کو عبور کرکے نامور مسلم جرنیل، طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا۔

اب لزبن یونیورسٹی پرتگال اورجوہانس گٹن برگ یونیورسٹی، جرمنی کے ماہرین ارضیات نے مشترکہ تحقیق سے دریافت کیا ہے اس آبنائے کی تہہ میں افریقی اور یورشیائی ارضی پلیٹیں ٹکرا رہی ہیں۔

اسی تصادم کے باعث مستقبل میں دونوں پلیٹیں آپس میں مل جائیں گی یہ عمل جنم لیتے ہی آبنائے جبل الطارق ماضی کا حصہ بن جائیگی۔
متعلقہ

Express News

میکسیکو: کھدائی کے دوران قدیم قربان گاہ دریافت

Express News

امریکا: لاٹری کیلئے 20 ٹکٹ خریدنے والے شہری نے سارے انعام جیت لیے

Express News

کینیڈا: 80 سالہ شہری نے سالگرہ پر انتہائی بڑا کیک بنا ڈالا

Express News

امریکا: دنیا کی سب سے بڑی چیز اسٹیک کی قطار

Express News

تل ابیب پر اڑتے کووں کے جُھنڈ، کیا ’مکمل تباہی‘ کی علامت ہے؟

Express News

مریخ پر اہرامِ مصر جیسا ڈھانچہ؟ راز  سے پردہ اٹھ گیا

