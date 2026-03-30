کراچی، شاپنگ پلازہ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، دھویں سے ریسکیو آپریشن متاثر

بیسمنٹ تک رسائی کے لیے دروازوں کو کٹر کے ذریعے کاٹا جا رہا ہے، ریسکیو ذرائع

اسٹاف رپورٹر March 30, 2026
کراچی:

شہر قائد میں کلفٹن کے علاقے زم زمہ اسٹریٹ پر واقع ایک شاپنگ مال میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 6 گاڑیاں مصروف عمل ہیں تاہم بیسمنٹ میں شدید دھویں اور اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ تک رسائی کے لیے دروازوں کو کٹر کے ذریعے کاٹا جا رہا ہے تاکہ اندر پھنسے کسی بھی فرد کو بروقت نکالا جا سکے اور آگ پر قابو پایا جا سکے۔

حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔
