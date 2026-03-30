آئی ایم ایف کا وفد بجٹ 2026 کا جائزہ لینے پاکستان آئے گا، وزارت خزانہ

حکومت نے مالی نظم و ضبط بہتر بنانے اور بجٹ فیصلوں میں تاخیرکم کرنے کیلئے آئی ایم ایف کو یقین دہانی بھی کرادی

ارشاد انصاری March 30, 2026
وفاقی حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) شرائط کے تحت بجٹ سسٹم میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا وفد بجٹ کا جائزہ بھی لے گا۔

وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق آئندہ مالی سال 2027-2026 کے بجٹ کی تجاویز پر کام جاری ہے جبکہ پارلیمانی منظوری کے بغیر اضافی گرانٹس کے اجرا پرپابندی ہے۔

وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس فعال کر دیا گیا، جس کی مدد سے بار بار بجٹ میں تبدیلیاں روکنے کیلئے اقدامات کیے جائیں گے۔

اعلامیے کے مطابق حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومتی اخراجات اور بجٹ میں ہم آہنگی بہتر ہوگی، حکومت نے بجٹ بنانے کا طریقہ مزید شفاف بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔

نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی ہنگامی فنڈز رکھا جائے گا، رواں مالی سال اس مد میں 300 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔

وزارت خزانہ کے متعلقہ دفاتر کو بجٹ اصلاحات کی ذمہ داری سونپ دی گئی، بجٹ پر مکمل کنٹرول کیلئے نئے اصول متعارف کرائے جائیں گے۔ نئی حکمت عملی کے تحت سرمایہ کاروں اور عالمی اداروں کا اعتماد بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔

وزارت خزانہ حکام کے مطابق رواں مالی سال مشرق وسطیٰ کشیدگی سے ترقیاتی بجٹ پرکٹ لگانا پڑا، آئندہ سال ترقیاتی منصوبوں کو سال کے درمیان کٹوتیوں سے بچانے کی کوشش ہوگی۔

وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایف ایف کا وفد بجٹ کی تیاریوں اوراصلاحات کا جائزہ لینے کیلئے جلد پاکستان آئے گا، حکومت نے مالی نظم و ضبط بہتر بنانے اور بجٹ فیصلوں میں تاخیرکم کرنے کیلئے اقدامات کے حوالے سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی بھی کرائی ہے۔
متعلقہ

Express News

مسافربردار جہازوں کے ایندھن کی قیمت میں 28 دنوں میں پانچویں بار بڑا اضافہ

Express News

ایران کے راستے برآمدات کیلئے بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ کی شرط ختم

Express News

جیٹ فیول کی قیمت میں مزید اضافہ، نئی قیمت 471 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی

Express News

پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی

Express News

او جی ڈی سی ایل کا خیرپور سے گیس کی اہم دریافت کا اعلان

