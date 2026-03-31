اسلام آباد ہائیکورٹ کے برطرف جج طارق محمود جہانگیری نے بلاسود قرض کی رقم واپس کردی

سابق جج نے گھر کی تعمیر کے لیے کروڑوں کا بلا سود قرض لیا تھا جس کی ہر ماہ تنخواہ سے کٹوتی کی جاتی تھی، ذرائع

فیاض محمود March 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ہائی کورٹ کے برطرف جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گھر کی تعمیر کے لیے لیا گیا بلا سود قرض واپس کر دیا ہے۔

ذرائع کے مطابق انہوں نے قرض کی بقیہ رقم 3 کروڑ روپے ادا کر دی ہے۔

طارق محمود جہانگیری نے گھر کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے کا بلا سود قرض لیا تھا جس کی ہر ماہ اقساط کی صورت میں تنخواہ سے کٹوتی کی جاتی تھی۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے وقت ان پر 3 کروڑ روپے قرض واجب الادا تھا۔

بطور جج برطرفی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں قرض کی رقم واپس کرنے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق جج طارق محمود جہانگیری نے تمام واجبات کلیئر کرتے ہوئے بقیہ رقم واپس جمع کرا دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

Express News

حکومت کا اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ

Express News

سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

Express News

کویت کی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنے کی یقین دہانی

Express News

قومی اسمبلی اجلاس میں علی لاریجانی کیلیے دعائے مغفرت

Express News

4 اپریل کو تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو