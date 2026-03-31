انگلش کھلاڑیوں کا کم کاؤنٹی میچز کھیلنا ایشیز میں ناکامی کی بڑی وجہ بنا، ڈیرن لیہمن

کاؤنٹی کے بہت سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو مناسب مواقع نہیں مل رہے، ہیڈ کوچ نارتھمپٹن شائر

اسپورٹس ڈیسک March 31, 2026
انگلش کاؤنٹی ٹیم نارتھمپٹن شائر کے ہیڈ کوچ ڈیرن لیہمن نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کم کھیلتے ہیں اور سلیکٹرز نے ڈومیسٹک سطح پر موجود ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا ہے۔

بطور نارتھمپٹن شائر ہیڈ کوچ اپنے دوسرے سیزن میں ذمہ داریاں نبھانے والے لیہمن نے امید ظاہر کی ہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ حالیہ ایشیز سیریز میں بدترین شکست کے بعد رواں سیزن میں فرسٹ کلاس کاؤنٹیز کے ساتھ بہتر روابط قائم کرے گا۔

لیہمن نے بتایا کہ انہوں نے انگلینڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر روب کی اور ٹیسٹ کپتان بین اسٹوکس سے بھی بات کی ہے۔

لیہمن نے نشاندہی کی کہ گزشتہ سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے نارتھمپٹن شائر کے بیٹر سیف زیب کو انگلینڈ لائنز کے دورے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔

ان کے مطابق کاؤنٹی کے بہت سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو مناسب مواقع نہیں مل رہے۔

لیہمن نے مزید کہا کہ قومی ٹیم کے کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ میں زیادہ شرکت کریں تاکہ ان کی تیاری بہتر ہو سکے۔

ان کا ماننا ہے کہ ایشیز سے قبل مناسب تیاری نہ ہونا اور کم فرسٹ کلاس میچز کھیلنا ناکامی کی بڑی وجہ بنا۔

لیہمن کو توقع ہے کہ انگلینڈ اپنی ہوم سیریز میں بہتر کارکردگی دکھائے گا، تاہم انہوں نے زور دیا کہ ٹیم کو مختلف کنڈیشنز کے مطابق اپنی حکمت عملی میں توازن لانا ہوگا۔
