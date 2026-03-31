وزیرتعلیم نے اسکول طلبا کو خوشخبری سنادی

وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا نئے تعلیمی سال کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار

صفدر رضوی March 31, 2026
سندھ میں نیا تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا اور ہفتے میں دو دن تعطیل ہوگی۔

وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے نئے تعلیمی سال کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں اسٹیرنگ کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا۔

سید سردار علی شاہ نے کہا کہ محکمہ تعلیم سندھ نے کفایت شعاری اقدامات کے تحت اسکولوں میں ہفتے میں دو دن تعطیل کا اعلان کیا ہے، صوبہ بھر کے اسکولوں میں ہفتہ اور اتوار دو دن کی تعطیل ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ ہفتہ کی تعطیل کا فیصلہ حکومت کے آئندہ حکم نامہ تک جاری رہے گا۔

صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ نئے سال میں اساتذہ کی محنت، طلبہ کی دلچسپی اور والدین کے جذبے کے لیے نیک خواہشات ہیں۔
