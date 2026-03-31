پاکستانی اسکواش کھلاڑی کی شکست پر مخالف کھلاڑی سے مار پیٹ

باضابطہ رپورٹ ملنے کے بعد قواعد کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی: پی ایس اے

اسپورٹس رپورٹر March 31, 2026
گوگی علاؤالدین پنجاب اسکواش چیمپین شپ میں پاکستان کے عالمی اسکواش کھلاڑی صدام الحق کے خلاف  مخالف کھلاڑی کو شدید زد کوب کرنے پر سخت کارروائی کا امکان ہے۔

پی ایس اے کے تحت ہونے والی گوگی علاؤالدین پنجاب اسکواش چیمپین شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پروفیشنل کھلاڑی 33 سالہ صدام الحق نے نوجوان فاتح عبداللہ ندیم سے ہاتھ ملانے کے بجائے تھپڑجڑنے کے بعد شدید زد و کوب کیا۔

پنجاب اسکواش کمپلیکس، لاہور پر ایک ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کے پی ایس اے سیٹلائٹ ایونٹ میں پیش آنے والے اپنی نوعیت کے منفرد واقعہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی سبکی ہوئی۔

دریں اثنا رابطے پر پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سیکرٹری عامر نواز نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باضابطہ رپورٹ ملنے کے بعد قواعد کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 دوسری جانب ٹورنامنٹ ڈائریکٹرمامون خان کا کہنا ہے کہ  واقعہ  کی رپورٹ تیار کرکے پروفیشنل پلیئرز ایسوسی ایشن اور قومی فیڈریشن کو ارسال کی جا رہی ہے۔
