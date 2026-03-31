گوگی علاؤالدین پنجاب اسکواش چیمپین شپ میں پاکستان کے عالمی اسکواش کھلاڑی صدام الحق کے خلاف مخالف کھلاڑی کو شدید زد کوب کرنے پر سخت کارروائی کا امکان ہے۔
پی ایس اے کے تحت ہونے والی گوگی علاؤالدین پنجاب اسکواش چیمپین شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پروفیشنل کھلاڑی 33 سالہ صدام الحق نے نوجوان فاتح عبداللہ ندیم سے ہاتھ ملانے کے بجائے تھپڑجڑنے کے بعد شدید زد و کوب کیا۔
پنجاب اسکواش کمپلیکس، لاہور پر ایک ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کے پی ایس اے سیٹلائٹ ایونٹ میں پیش آنے والے اپنی نوعیت کے منفرد واقعہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی سبکی ہوئی۔
دریں اثنا رابطے پر پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سیکرٹری عامر نواز نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باضابطہ رپورٹ ملنے کے بعد قواعد کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔
دوسری جانب ٹورنامنٹ ڈائریکٹرمامون خان کا کہنا ہے کہ واقعہ کی رپورٹ تیار کرکے پروفیشنل پلیئرز ایسوسی ایشن اور قومی فیڈریشن کو ارسال کی جا رہی ہے۔