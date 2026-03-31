امریکی عوام حق کے ساتھ ہیں

امریکا کی سرزمین پر جمہوریت ہمیشہ سے ایک مضبوط روایت کے طور پر جانی جاتی رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں کا سڑکوں پر نکل آنا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ روایت صرف کاغذی نہیں بلکہ عوام کے شعور میں بھی گہرائی تک پیوست ہے۔
جب لوگ اپنے حقوق، سچائی اور انصاف کے لیے گھروں سے نکل کر میدان میں آتے ہیں تو یہ محض ایک احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ایک اجتماعی ضمیر کی آواز بن جاتا ہے۔
حالیہ ریلیوں میں شریک افراد نے نہ صرف اپنے غصے اور تشویش کا اظہار کیا بلکہ یہ واضح پیغام بھی دیا کہ وہ کسی بھی ایسی پالیسی یا طرزحکمرانی کو قبول نہیں کریں گے جو ان کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو۔
خاص طور پر یہ بات نمایاں رہی کہ امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد ایران پر امریکی حملوں کے سخت مخالف ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مزید تباہی اور عدم استحکام کو جنم دیتی ہے۔
مظاہروں میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ طلبہ ،اساتذہ، مزدور، خواتین اور اقلیتیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک کسی ایک گروہ تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی احساس کی نمایندہ ہے۔
یہ ریلیاں اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ عوامی طاقت کس قدر موثر ہو سکتی ہے۔ جب عوام متحد ہو کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو وہ نہ صرف حکومت کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ جمہوریت میں اصل طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے۔
یہ احتجاج اس تصور کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ حکومتیں عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ ان پر مسلط ہونے کے لیے۔
امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک میں اس نوعیت کے مظاہرے اس بات کی یاد دہانی بھی ہیں کہ کوئی بھی نظام کامل نہیں ہوتا۔ ہر نظام کو وقتاً فوقتاً عوامی احتساب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے راستے سے نہ بھٹکے۔
یہی وجہ ہے کہ ان مظاہروں کو جمہوریت کے لیے ایک مثبت علامت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عوامی بیداری اور شعور کا مظہر ہیں۔ان ریلیوں میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ مظاہرین نے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔
یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف رائے کو مہذب انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں اکثر احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر لیتے ہیں مگر یہاں لوگوں نے ثابت کیا کہ نظم و ضبط کے ساتھ بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔
یہ بھی قابل غور ہے کہ ان مظاہروں نے نوجوان نسل کو خاص طور پر متحرک کیا۔ نوجوان کسی بھی سماج کا مستقبل ہوتے ہیں اور جب وہ سیاسی و سماجی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والا وقت مزید باشعور اور ذمے دار ہو گا۔
ان ریلیوں میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اسے بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کو تیار ہیں۔
ایک اور اہم پہلو میڈیا کا کردار ہے۔ ان مظاہروں کو عالمی میڈیا نے بھرپور کوریج دی جس سے نہ صرف امریکا بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہی ملی۔
میڈیا کی یہ ذمے داری ہے کہ وہ ایسے مواقع پر حقائق کو درست انداز میں پیش کرے تاکہ عوام کو مکمل تصویر نظر آ سکے۔یہ ریلیاں ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ سچ اور حق کے لیے کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا مگر یہ ایک ضروری عمل ہے۔
جب لوگ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے سماج کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو کسی بھی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔
اگر ہم اس صورتحال کو عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں عوام کی شرکت اور نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ یہ ریلیاں اس بات کی عملی مثال ہیں کہ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس طرح سرگرم ہو سکتے ہیں۔
آخر میں یہ کہنا ہو گا کہ امریکا میں ہونے والے یہ مظاہرے صرف ایک ملک کا داخلی معاملہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب بھی سچ اور انصاف کو خطرہ لاحق ہو تو خاموش رہنا حل نہیں ہوتا۔
بلکہ آواز اٹھانا متحد ہونا اور اپنے اصولوں کے لیے کھڑا ہونا ہی وہ راستہ ہے جو ایک بہتر اور منصفانہ سماج کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ریلیاں اس بات کا واضح اعلان ہیں کہ عوام اب زیادہ باشعور ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی ناانصافی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ ایک نئی سوچ، ایک نئی بیداری اور ایک نئے عزم کی علامت ہیں ،ایسا عزم جو نہ صرف امریکا بلکہ پوری دنیا میں جمہوریت کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دل اداس ہے مگر یہ دیکھ کر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ پوری دنیا غزہ اور ایران میں ہونے والے مظالم کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور نہ صرف امریکا بلکہ پوری دنیا اس وقت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔
خود اسرائیل میں لوگ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت ہر چیز سے بالاتر ہے۔