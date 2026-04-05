کراچی: پولیس، ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں مبینہ ڈاکوہلاک، دوسرا گرفتار

ہلاک مبینہ ڈاکو کی شناخت ریحان علی اور گرفتار مبینہ ڈاکو کی شناخت اسلام الدین کے نام سے کی گئی

ااسٹاف رپورٹر April 05, 2026
تفصیلات کے مطابق سچل تھانے کے علاقے اسکیم تینتیس سعدی ٹاؤن کے قریب شاہین فورس کے اہلکاروں اورڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں  ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ ایک مبینہ ڈاکو کو گرفتارکرلیا گیا۔

ہلاک مبینہ ڈاکو کی شناخت ریحان علی اور گرفتار مبینہ ڈاکو کی شناخت اسلام الدین کے نام سے کی گئی ، ہلاک و گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے دو پستول ایمونیشن اور موٹرسائیکل برآمد کرلی گئی۔

ایس ایس پی ایسٹ نذیرشیخ کے مطابق ہلاک وگرفتارملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ گشت پرمامورشاہین فورس کے اہلکارموقع پر پہنچ گئےجنہیں دیکھ کرملزمان نے فائرنگ کردی۔

شاہین فورس کے اہکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک مبینہ ڈاکوہلاک اورایک ڈاکو کوموقع پرسے گرفتارکرلیا گیا۔

ہلاک ملزم کی لاش ضابطے کی کاروائی کے لیے اسپتال منتقل کردی گئی ہے،انھوں نے بتایاکہ ہلاک و گرفتار ملزمان کا سابقہ کریمنل ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

