انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں پہلی بار انجری متبادل کا استعمال ہوگیا، نوح تھین بطور انجری سبسٹی ٹیوٹ میدان میں اترنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
ایسکس کے آل راؤنڈر نے کپتان ٹام ویسلے کی جگہ لی، وہ ہیمپشائر کے خلاف ساؤتھمپٹن میں میچ کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے انگلی تڑوا بیٹھے۔
انگلش بورڈ کی جانب سے کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں نئے قانون کی آزمائش ہو رہی ہے جس کے تحت انجری، بیماری یا کسی اہم ذاتی وجہ جیسے بچے کی پیدائش یا قریبی عزیز کی شدید بیماری کی صورت میں متبادل کھلاڑی میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔
اس سے پہلے قوانین کے مطابق صرف فیلڈنگ کے لیے متبادل کھلاڑی کی اجازت تھی لیکن اب ’’ہوبہو‘‘ متبادل کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کی اجازت دی گئی ہے۔
یہ تبدیلی آئی سی سی کی ہدایت پر کی گئی، جس نے رکن ممالک کو ڈومیسٹک کرکٹ میں اس قانون کو آزمانے کا کہا تھا۔ اسی نوعیت کے قوانین آسٹریلیا، بھارت اور جنوبی افریقا کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی آزمائے جا چکے ہیں۔