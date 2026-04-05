انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں پہلی بار انجری متبادل کا استعمال

انگلش بورڈ کی جانب سے کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں نئے قانون کی آزمائش ہو رہی ہے

اسپورٹس ڈیسک April 05, 2026
facebook whatsup

انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں پہلی بار انجری متبادل کا استعمال ہوگیا، نوح تھین بطور انجری سبسٹی ٹیوٹ میدان میں اترنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔

ایسکس کے آل راؤنڈر نے کپتان ٹام ویسلے کی جگہ لی، وہ ہیمپشائر کے خلاف ساؤتھمپٹن میں میچ کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے انگلی تڑوا بیٹھے۔

انگلش بورڈ کی جانب سے کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں نئے قانون کی آزمائش ہو رہی ہے جس کے تحت انجری، بیماری یا کسی اہم ذاتی وجہ جیسے بچے کی پیدائش یا قریبی عزیز کی شدید بیماری کی صورت میں متبادل کھلاڑی میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔

اس سے پہلے قوانین کے مطابق صرف فیلڈنگ کے لیے متبادل کھلاڑی کی اجازت تھی لیکن اب ’’ہوبہو‘‘ متبادل کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کی اجازت دی گئی ہے۔

یہ تبدیلی آئی سی سی کی ہدایت پر کی گئی، جس نے رکن ممالک کو ڈومیسٹک کرکٹ میں اس قانون کو آزمانے کا کہا تھا۔ اسی نوعیت کے قوانین آسٹریلیا، بھارت اور جنوبی افریقا کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی آزمائے جا چکے ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو