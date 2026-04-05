ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

ملزم کے موبائل فون سےتحریک طالبان سے متعلق ویڈیوزاور تصاویر بھی برآمد ہوئیں

اسٹاف رپورٹر April 05, 2026
کراچی:

ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران افغان شہری کو اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ کردیا۔

ذرائع ایف آئی اے کے مطابق اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے پاکستانی پاسپورٹ پر غیر ملکی ایئرلائن کے ذریعے کابل جانےوالے جلال الدین کو اہل خانہ کے ہمراہ کراچی ایئرپورٹ پر آف لوڈ کیا۔

اس سےقبل  6 سے 7 بار افغانستان کا سفر کرنے والا ملزم اس بار اپنے دو بچوں اور اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا،ملزم کے موبائل فون سےتحریک طالبان سے متعلق ویڈیوزاور تصاویر بھی برآمد ہوئیں، کراچی کے رہائشی ملزم سے افغان سیٹیزن کارڈ سمیت پاکستان سے واپس جانے والے افغان شہریوں کی فہرست بھی برآمد ہوئی۔

ملزم کے مطابق افغانستان میں کاروبار کے لیے درکار شرط کے مطابق افغان سیٹیزن کارڈ ایجنٹ سے 25 ہزار افغانی کرنسی کے عوض حاصل کیا تھا، افغانستان میں کنسٹرکشن بزنس کے آغاز سمیت افغان دستاویزات کے حصول میں اسکے پڑوسی نے معاونت کی تھی۔

ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزید کارروائی جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

