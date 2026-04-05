کراچی:
ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے ناردرن بائی پاس پر قربانی کے جانوروں کے لیے قائم کی گئی مویشی منڈی کا افتتاح کردیا۔
اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر مویشی منڈی طارق تنولی نے ان کا استقبال کیا ، ترجمان مویشی منڈی کے مطابق ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں انتظامیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے سال کی طرح رواں سال بھی بھرپور تعاون کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ عید الاضحیٰ کی خریداری کے لیے ہمیشہ ناردرن بائی پاس عوام دوست مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں یہاں کے سیکیورٹی اقدامات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں عید الاضحیٰ ہمیں اخوت و بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے۔
ایڈمنسٹریٹر طارق تنولی نے کہا پچھلے کی نسبت رواں سال عوام دوست منڈی کے لیے بہتر اقدامات کیے گئے ہیں، بیوپاریوں اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جارہی ہیں ، گزشتہ چار روز میں برہمن ، چولستانی، ساہیوال، سلاگر اور ابلک نسل کے اعلی نسل کے خوبصورت اور صحت مند مویشی منڈی لائے جاچکے ہیں، اس سال بیوپاریوں کو جانوروں کے ساتھ چارہ لانے کی بھی سہولت اور انٹری گیٹ پر جانوروں کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا جارہا ہے۔
افتتاح کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے ایڈمنسٹریشن بلاک میں قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا جس کے بعد ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں ، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی آمد کے موقع پر ایڈمنسٹریٹریشن بلاک کے پنڈال کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔
اس موقع پر سنڈے کو انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ عوام دوست منڈی میں موجود تھی ، تقریب کے آخر میں آتشبازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔