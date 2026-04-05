بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

محکمہ داخلہ بلوچستان نے اس سلسلے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے

سردار حمید خان April 06, 2026
facebook whatsup

وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق اہم اجلاس میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، محکمہ داخلہ بلوچستان نے اس سلسلے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

حکومت بلوچستان نے موجودہ عالمی حالات اور توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھاتے ہوئے مارکیٹوں، شادی ہالوں اور ریستورانوں کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی ہے۔

ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات نے بتایا کہ صوبے بھر میں توانائی کے تحفظ اور بجلی کی بچت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، نوٹیفکیشن کے مطابق تمام مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے تک بند کر دیے جائیں گے،تاہم دواخانے، تندور اور نانبائی اس پابندی سے مستثنیٰ رکھے گئے ہیں تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات متاثر نہ ہوں۔

شادی ہالوں، ضیافت ہالوں اور ہوٹلوں میں ہونے والی تمام تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنی ہوں گی۔ اسی طرح ریستوران اور ہوٹل بھی رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات نے تاکید کی کہ ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان ہدایات پر مکمل سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔

انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ ان اقدامات میں بھرپور تعاون کریں تاکہ توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکے اور صوبے کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔گزشتہ روز وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں عالمی توانائی بحران کے پیش نظر یہ فیصلے کیے گئے تھے۔

حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف بجلی اور توانائی کی بچت کریں گے بلکہ عوام کو بھی مالی ریلیف فراہم کریں گے، حکومتی ذرائع کے مطابق یہ پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو