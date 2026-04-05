کراچی، پی ٹی آئی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 24 کارکن گرفتار، تقریباً 150 افراد پر مقدمہ درج

کراچی:
شہر قائد کے علاقے آرٹلری میدان میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 24 کارکنوں کو گرفتار کر لیا جبکہ 100 سے 150 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق مقدمہ نمبر 56/2026 سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا ہے جس میں دفعات 147، 149، 186 اور 188 شامل کی گئی ہیں۔
ایف آئی آر کے متن کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان علیم عادل شیخ کی قیادت میں ریلی کی صورت میں فورارہ چوک سے کراچی پریس کلب کی جانب جا رہے تھے۔
مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز اور ڈنڈے موجود تھے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ریلی کو روکنے کی کوشش کی اور شرکاء کو آگاہ کیا کہ حکومت سندھ کی جانب سے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے، تاہم ریلی کے شرکاء مشتعل ہوگئے اور سرکاری امور میں مزاحمت کی۔
پولیس نے واقعے کے بعد مزید تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ دیگر نامعلوم افراد کی تلاش جاری ہے۔