سندھ رینجرز کی کارروائی کُمندان گینگ کیے سرغنہ سمیت 4 ملزمان گرفتار

ملزمان کراچی کے علاقوں بلدیہ ٹاؤن، گلشن غازی اور 24 مارکیٹ میں ڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں

اسٹاف رپورٹر April 06, 2026
سندھ رینجرزنےبلدیہ ٹاؤن گلشن غازی میں کارروائی کرتے ہوئےڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث کُمندان گینگ سے تعلق رکھنے والےگینگ کا سرغنہ سمیت 4 ملزمان کوگرفتارکرلیا۔

سندھ رینجرزنے خفیہ معلومات کی بنیاد پر بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی میں کارروائی کرتے ہوئےڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث کُمندان گینگ سے تعلق رکھنے والےگینگ کا سرغنہ سمیت 4 ملزمان سعید الرحمان عرف کُمندان ، صابر عرف شینا، اکرام عرف اکرو اورآکاش عرف پنجابی کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان کراچی کے علاقوں بلدیہ ٹاؤن، گلشن غازی اور 24 مارکیٹ میں ڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔

گرفتارملزم سعید الرحمان عرف کُمندان گینگ کا سرغنہ ہے اورڈکیتی کے لیے اسلحہ بھی فراہم کرتا تھاگرفتار ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سعید الرحمان کی زیر نگرانی ڈکیتی کرتے تھے۔

ڈکیتی میں چھینی گئی رقم گینگ کا سرغنہ کو لا کر دی جاتی تھی اور سرغنہ سب میں رقم تقسیم کرتا تھاڈکیتی کی واردات کے دوران ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان عادی مجرم ہیں اور اس سے پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کاروائی کے لئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

