پی ایس ایل: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے روسو اور ثاقب کا شاندار کیچ، ویڈیو وائرل

اسٹیو اسمتھ کو اس شاندار کیچ کے باعث پویلین واپس لوٹنا پڑا تاہم یہ کیچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو فتح نہ دلوا سکا

اسپورٹس ڈیسک April 06, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے رائیلی روسو اور ثاقب خان کے شاندار کیچ پکڑنے کی  ویڈیو وائرل ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں گزشتہ روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مدمقابل آئیں۔

ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ کے دوران اسٹیو اسمتھ نے حسن نواز کی گیند پر ڈیپ مڈوکٹ کی جانب اونچا شاٹ کھیلا۔

وہاں موجود رائیلی روسو نے باؤنڈری لائن کے بلکل نزدیک بھاگتے ہوئے کیچ پکڑا اور باؤنڈری لائن کے پار جانے لگے تو عین اسی وقت گیند لانگ آن پر موجود متبادل فیلڈر ثاقب خان کی جانب اچھال دی جسے انہوں نے کیچ کرلیا۔

اسٹیو اسمتھ کو اس شاندار کیچ کے باعث 53 رنز پر پویلین واپس لوٹنا پڑا تاہم یہ کیچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو فتح نہ دلوا سکا۔
