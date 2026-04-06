یوتھ انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا شیڈول جاری کردیا گیا، ایونٹ کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام یوتھ انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔
ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گی۔
ایونٹ کے لیے ٹیموں کو چار مختلف پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پول اے میں پاک کسٹمز، کے پی کے 2، پنجاب 4، گلگت بلتستان، پول بی میں پنجاب 1، سندھ 2، بلوچستان، کے پی کے 1، پول سی میں پولیس، پنجاب 2، آزاد جموں و کشمیر، اسلام آباد جبکہ پول ڈی میں پاک ایجوکیشن بورڈ، سندھ 1، پنجاب 3 اور پاک آرمی شامل ہیں۔
ٹورنامنٹ کے افتتاحی روز چار اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔
پہلے روز کے پی کے 2 کا مقابلہ گلگت بلتستان سے ہوگا، جبکہ دیگر میچز میں سندھ 2 بمقابلہ بلوچستان، کے پی کے 1 بمقابلہ پنجاب 1 اور پاک کسٹمز بمقابلہ پنجاب 4 کے درمیان ہوگا۔
گروپ مرحلے کے میچز مسلسل 6 روز یعنی 14 اپریل تک جاری رہیں گے، جس کے بعد 15 اپریل کو تمام ٹیمیں آرام کریں گی۔
16 اپریلی کو کوارٹر فائنل میچز جبکہ 17 اپریل کو سیمی فائنل میچز کھیلے جائیں گے۔
ایونٹ کا فائنل اور تیسری پوزیشن کے لیے میچ 19 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔
ایونٹ سے ملک بھر سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا جو کہ مستقبل میں قومی ٹیم کا حصہ بن کر ملک و قوم کا نام روشن کرے گا۔