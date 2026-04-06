نیشنل باکسنگ چیمپیئن شپ این بی سی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے مقابلوں میں سندھ اسٹرائیکرز کے باکسرز نے 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ برتری ثابت کر دی،پنجاب تھنڈرز نے دوسری اور بلوچستان ایگلز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
بوائز اینڈ گرلز چیمپیئن شپ میں 21 ویٹ کیٹیگری کے مقابلوں میں بوائز کے13اور گرلز کے8 ویٹ شامل تھے، اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل یحییٰ سلیمان گوندل نے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر کرنل (ر)ناصر تنگ اورسیکریٹری جنرل میجر عرفان یونس کے ہمراہ انعامات تقسیم کیے۔
اس موقع پرپاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر اور سندھ باکسنگ ایسوسی ایشن کے صدر اصغر بلوچ،ٹیکنیکل ڈیلی گیٹ یونس پٹھان،سندھ اولمپک ایسوی ایشن کے سیکریٹری جنرل احمد علی راجپوت، پرویز احمد شیخ،عائشہ ارم،ندیم خان،محمدمصدق اور دیگر بھی موجود تھے۔
جونیئر کلاس میں سندھ کی عائشہ خان چیمپئن شپ کی بہترین باکسر قرار پائیں۔چیمپیئن شپ میں 10ٹیموں کے210باکسرز شریک تھے۔ سندھ اسٹرایئکرز نے سات گولڈ،ایک سلور اور تین برانز میڈلز جیتے۔پنجاب ٹینڈرزنے 4 گولڈ، 2 سلور اور 5 برانز میڈلزحاصل کرکے دوسری پوزیشن پائی جبکہ بلوچستان ایگلز اور بلوچستان بولز نے تین، تین گولڈ میڈلزکے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
کے پی ٹائیگرز نے دو گولڈ،تین سلور اور ایک برانز،سندھ اسٹالنز نے ایک گولڈ،پانچ سلور اور تین برانز ،پنجاب واریئرز نے ایک گولڈ،دو سلور اور دو برانز،اسلام آباد نے دو سلور اور 6 برانز،کے پی لائنز نے ایک سلور اور تین برانز جبکہ آزاد کشمیر نے ایک برانز میڈل یقینی بنایا۔