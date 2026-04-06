جنگ بندی تجویز پر امریکا اور ایران کا مؤقف آگیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکا جنگ بندی تجویز میں کلیدی کردار ادا کیا

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان سمیت مصر اور ترکیہ نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور دونوں ممالک کو ایک ڈرافٹ بھی پیش کیا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس میں جنگ بندی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عقلمند شخص ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرے گا۔

انھوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی دراصل صرف ایک وقفہ ہوتا ہے جس سے مخالف فریق کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایران کا اصل مطالبہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہے نہ کہ وقتی توقف کرنا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جنگ بندی کافی نہیں بلکہ یہ ضمانت بھی چاہیئے کہ مستقبل میں جنگ دوبارہ نہ ہو اور یہ ضمانتیں کسی بین الاقوامی ادارے سے نہیں بلکہ طاقت اور جوابی حملوں کے ذریعے حاصل ہوں گی۔

دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ جنگ بندی منصوبہ بہت سی دستیاب تجاویز میں سے ایک ہے اور ٹرمپ نے فی الوقت اس کی منظوری نہیں دی۔ آپریشن ایپک فیوری جاری ہے۔

اہلکار نے بی بی سی کو مزید بتایا کہ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اپنا مؤقف پیش کریں گے۔
متعلقہ

Express News

چین کی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کرنے کیلئے تعاون کی پیشکش

Express News

ایران میں منگل کو پاور پلانٹ اور پل سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران کا 4 امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کیخلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات ایران کیخلاف جنگ میں شامل ہوگیا ہے، ایرانی میڈیا

Express News

ایران جنگ کا 37واں دن: امریکی پائلٹ ڈرامائی آپریشن میں بازیاب، آبنائے ہرمز پر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن مسترد

