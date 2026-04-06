ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

ایران کے حملے میں رہائشی عمارت منہدم ہوگئی جس میں درجن سے زائد افراد دب گئے

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup
ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک اور کلسٹر میزائل حملے

ایران کے اسرائیل کے شہر حیفہ میں کیے گئے بیلسٹک میزائل حملوں میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی شہر حیفہ کی کئی عمارتیں ایرانی حملوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں جہاں 18 گھنٹوں سے جاری ریسکیو آپریشن کے بعد 4 لاشیں نکالی گئی ہیں۔

جن افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں ان میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں جن کی عمریں 35 سے 80 سال کے درمیان ہیں جبکہ 4 افراد زخمی ہیں جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔

اسرائیلی فورسز نے تحقیقاتی رپورٹ میں کہا کہ بیلسٹک میزائل کا وارہیڈ (دھماکہ خیز حصہ) زمین سے ٹکرانے کے باوجود نہیں پھٹا جس میں اندازاً سیکڑوں کلوگرام بارودی مواد موجود تھا۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر یہ پھٹ جاتا تو پوری عمارت تباہ ہوسکتی تھی اور قریبی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچتا البتہ کئی منزلیں تباہ ہوگئی۔

اسرائیلی فضائیہ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق میزائل فضا میں ہی تباہ کردیا گیا تھا جس کے باعث فضا میں اس کا راستہ بدل گیا اور میزائل کا ایک حصہ (ممکنہ طور پر وارہیڈ) رہائش عمارت پر آن گرا۔

امدادی ٹیموں نے ملبے میں *سرنگیں کھود کر دبے ہوئے افراد کو بہت احتیاط کے ساتھ نکالا کیوں کہ خدشہ تھا کہ اس میں وہ بارودی مواد موجود ہوسکتا ہے جو پھٹنے سے رہ گیا۔

ابھی ریسکیو ادارے امدادی کاموں سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایران نے  صبح سویرے اسی علاقے میں دوبارہ حملہ کردیا اور اس بار کلسٹر وارہیڈ استعمال کیا گیا جس میں مزید 4 افراد زخمی ہوگئے۔

واضح رہے کہ 28 فروری سے جاری جنگ میں ایران نے اسرائیل پر 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں جس میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو