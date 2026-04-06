پاکستان اور مصر کی افواج کے درمیان مشترکہ انسدادِ دہشتگردی مشق "تھنڈر-ٹو" کا آغاز

دو ہفتوں پر محیط یہ مشترکہ مشق 6 اپریل 2026 سے اسپیشل آپریشنز اسکول چیراٹ میں شروع ہوئی ہے

خالد محمود April 06, 2026
پاکستان اور مصر کی افواج کے درمیان مشترکہ انسدادِ دہشتگردی مشق "تھنڈر-ٹو" کا آغاز ہو گیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق دو ہفتوں پر محیط یہ مشترکہ مشق 6 اپریل 2026 سے اسپیشل آپریشنز اسکول چیراٹ میں شروع ہوئی ہے جس میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور مصری فوج کی اسپیشل فورسز کے دستے شریک ہیں۔

افتتاحی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشنز اسکول چیراٹ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔آئی ایس پی آر  کاکہنا ہے کہ  اس مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا اور دونوں دوست ممالک کے درمیان عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

مشق میں شریک دستے باہمی تجربات اور مہارتوں کے تبادلے سے بالخصوص انسدادِ دہشتگردی آپریشنز کے حوالے سے استفادہ حاصل کریں گے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

