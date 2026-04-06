ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو منگل تک آبنائے ہرمز کھولنے کی دھمکی دیدی

ویب ڈیسک April 06, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف انتہائی سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے ملک کو ایک ہی رات میں ختم کیا جا سکتا ہے۔

واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ختم کرنے کی یہ کارروائی منگل کی رات بھی ہوسکتی ہے۔

امریکی صدر نے ایران میں پھنسے اپنے فوجی اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کیے گئے آپریشن کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے فوج کو ہر ممکن اقدام کی ہدایت دی تھی تاکہ اپنے اہلکاروں کو بحفاظت واپس لایا جا سکے۔

انہوں نے بتایا کہ اس ریسکیو مشن میں اکیس امریکی فوجی طیارے استعمال کیے گئے جبکہ دوسرے بڑے آپریشن میں ایک سو پچپن طیارے شامل تھے۔

صدر ٹرمپ کے مطابق اس دوسرے مشن میں چار بمبار طیارے چونسٹھ لڑاکا طیارے اڑتالیس ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اور تیرہ ریسکیو طیارے شریک تھے۔

انھوں نے منگل ڈیڈ لائن پر ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدہ نہ کیا یا آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس پلوں اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔

یاد رہے کہ ایران پہلے ہی واضح کرچکا ہے کہ وہ عارضی جنگ بندی کے بجائے جنگ کے مکمل خاتمے کا خواہاں ہے جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔

 
