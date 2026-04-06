کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

پولیس نے اقدام خودکشی کی دفعات کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا

شاہ میر خان April 06, 2026
سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک انداز سے احتجاج کرنے والے شخص کیخلاف پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہراہ قائدین کے پیدل چلنے والے پُل سے لٹک کر ایک شہری نے احتجاج کیا جبکہ نیچے ٹریفک چل رہا تھا۔

شہری نے خود کو رسیوں سے باندھ کر پُل سے نیچے لٹکا لیا اور ہاتھوں میں کامران ٹیسوری کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شہری کو نیچے اتارا اور فیروز آباد تھانے منتقل کیا۔

تھانے پہنچنے کے بعد احتجاج کرنے والے شخص کی شناخت عبدالحکیم کے نام سے ہوئی جس نے کہا کہ میں کامران ٹیسوری سے ملنا چاہتا ہوں اور انہیں دوبارہ گورنر دیکھنا چاہتا ہوں۔

ملزم نے پولیس کو آئندہ خطرناک قدم نہ اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی تاہم پولیس نے سرکار کی مدعیت میں عبدالحکیم کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کرلیا۔

 
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

