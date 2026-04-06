سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک انداز سے احتجاج کرنے والے شخص کیخلاف پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق شاہراہ قائدین کے پیدل چلنے والے پُل سے لٹک کر ایک شہری نے احتجاج کیا جبکہ نیچے ٹریفک چل رہا تھا۔
شہری نے خود کو رسیوں سے باندھ کر پُل سے نیچے لٹکا لیا اور ہاتھوں میں کامران ٹیسوری کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شہری کو نیچے اتارا اور فیروز آباد تھانے منتقل کیا۔
تھانے پہنچنے کے بعد احتجاج کرنے والے شخص کی شناخت عبدالحکیم کے نام سے ہوئی جس نے کہا کہ میں کامران ٹیسوری سے ملنا چاہتا ہوں اور انہیں دوبارہ گورنر دیکھنا چاہتا ہوں۔
ملزم نے پولیس کو آئندہ خطرناک قدم نہ اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی تاہم پولیس نے سرکار کی مدعیت میں عبدالحکیم کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کرلیا۔