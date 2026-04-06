کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

حادثہ 26 مارچ کو ڈیفنس فیز 6 میں پیش آیا اور ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا تھا، جس کی شناخت ارشد کے نام سے ہوئی، پولیس

ساجد رؤف April 07, 2026
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ماں اور بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والے ڈرائیور کو پولیس نے 12 روز بعد گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈیفنس فیز 6 خیابان شہباز میں 26 مارچ کو تیز رفتار ڈالے نے موٹرسائیکل سوار کو زور دار ٹکر ماری جس کے بعد ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہوگیا تھا۔

حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ اُن کا بیٹا شدید زخمی ہوا جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔

ایس ایس پی توحید رحمان کے مطابق ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس کی تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ریوو ڈالے کو برآمد کر کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا جس کی شناخت ارشد کے نام سے ہوئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا تھا اور یہ واقعہ 26 مارچ کو ڈیفنس خیابان شہباز میں پیش آیا تھا۔

ایس ایس پی نے بتایا کہ تیز رفتار سفید ریوو ڈالا موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر مارکر فرار ہوگیا تھا، واقعے کا مقدمہ ضلع جنوبی کے تھانے درخشاں میں درج کیا گیا تھا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نے ریوو ڈالے کا بمپر بھی تبدیل کروایا تھا جوکہ برآمد کرلیا گیا، جبکہ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔
