کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ماں اور بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والے ڈرائیور کو پولیس نے 12 روز بعد گرفتار کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق ڈیفنس فیز 6 خیابان شہباز میں 26 مارچ کو تیز رفتار ڈالے نے موٹرسائیکل سوار کو زور دار ٹکر ماری جس کے بعد ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہوگیا تھا۔
حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ اُن کا بیٹا شدید زخمی ہوا جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔
ایس ایس پی توحید رحمان کے مطابق ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس کی تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ریوو ڈالے کو برآمد کر کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا جس کی شناخت ارشد کے نام سے ہوئی ہے۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ تیز رفتار سفید ریوو ڈالا موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر مارکر فرار ہوگیا تھا، واقعے کا مقدمہ ضلع جنوبی کے تھانے درخشاں میں درج کیا گیا تھا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نے ریوو ڈالے کا بمپر بھی تبدیل کروایا تھا جوکہ برآمد کرلیا گیا، جبکہ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔