چند شخصیات کو قتل کرکے دشمن ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کرسکتا، سپریم لیڈر

ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے انٹیلی جنس کمانڈر ماجد خادمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہادر سپاہی تھے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای امریکا نے انٹیلی جنس ادرے کے سربراہ کو شہید کیا ہے لیکن اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ایرانی فوج کمزور نہیں ہوسکتی۔
انھوں نے مزید کہا کہ ایران کو پتھر کے دور میں واپس دھکیلنے کی امریکی دھمکی قابل مذمت ہے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اسے ایران میں مسلسل شکست ہو رہی ہے۔
نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامہ ای نے یہ بھی کہا کہ دشمن ممالک اہم ملکی شخصیات کو قتل کرکے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کرسکتے۔ فتح ہماری ہے۔
ٹرمپ کی ایران میں پلوں اور بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی پر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ پُلوں، بجلی کے پلانٹ اور اسکولوں پر حملے انسانیت کیخلاف اور جنگی جرائم ہیں۔
یاد رہے کہ امریکی حملے میں ایران کے انٹیلی جنس چیف ماجد خادمی شہید ہوگئے تھے۔