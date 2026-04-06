کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

اسکوٹی کا توازن گرنے سے خاتون اور بچہ سڑک پر گرا تو ٹرک ڈرائیور نے کچل دیا، کمسن بچہ جاں بحق اور خاتون شدید زخمی

ساجد رؤف April 07, 2026
شہر قائد کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں تیز رفتار ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی پر سوار ماں اور بیٹے کو کچل دیا، حادثے میں کمسن بچہ جاں بحق جبکہ خاتون شدید زخمی ہوئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شاہ فیصل کالونی میں الیکٹرک اسکوٹی پرسوار فیملی ٹریفک کو اناج کی بوریوں سے لدے ٹرک نے کچل دیا جس کی زد میں آکر کمسن بچہ جاں بحق اور ماں شدید زخمی ہو گئی۔

حادثے کے بعد موقع پر موجودمشتعل شہریوں نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کرتشدد کا نشانہ بنا کر پولیس کے حوالے کردیا جبکہ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔

حادثے میں جاں بحق بچے کی شناخت4 سالہ انیس ولد فراز اور زخمی خاتون کی شناخت 30 سالہ زبیب النسا زوجہ فراز کے نام سے کی گئی ہے۔

ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کاشف ربانی کا دعویٰ ہے کہ الیکٹرک اسکوٹی پرسوارفیملی شاہ فیصل کالونی دونمبر چورنگی کے قریب گزری رہی تھی کہ الیکٹرک اسٹوکی توازن بگڑنے کی وجہ سے اسکوٹی پر سوار خاتون اور کمسن بچہ سڑک پر گر گئے اسی دوران عقب سے اناج کی بوریوں سے لدھا ٹرک آ رہا تھا کہ جس کے اگلے ٹائروں کی زد میں آکر کسمن بچہ موقع پر جاں بحق اورخاتون شدید ہو گئی۔

اس کے علاوہ نیو کراچی خمیسو گوٹھ میں تیزرفتار رکشہ کھمبے سے ٹکرانے کے باعث رکشہ ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کردی گئی۔

متوفی رکشہ ڈرائیور کی شناخت40 سالہ  محمد عیدن  ولد متن خان کے نام سے کی گئی ، ایس ایچ او رضوان قریشی کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا پولیس حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیھ حاصل کر رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

