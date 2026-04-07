کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران 4 زخمیوں سمیت مجموعی طور پر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق سپرمارکیٹ تھانے کی حدود لیاقت آباد سی ایریا میں مقابلے کے دوران 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔
زخمی ملزمان کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی شناخت سلمان اور بلال کے ناموں سے ہوئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز، نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔
ادھر عزیز آباد پولیس نے بلاک 8 گلشن شمیم کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ایک زخمی ڈاکو کو گرفتار کیا۔
پولیس کے مطابق ملزم محمد نور کو بھی طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ، موٹرسائیکل اور دیگر سامان برآمد ہوا۔
دوسری جانب عزیز بھٹی پولیس نے گلشن اقبال بلاک 10 میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں ایک زخمی شامل ہے۔
زخمی ملزم ارباب کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرے ملزم سکندر کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔