پی ایس ایل: کراچی میں ہونے والے میچز کیلیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے کراچی میں ہونے والے میچز کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب دے دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی زیر صدارت ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔
کمانڈنٹ ایس ایس یو عامر خان نیازی نے اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ میں بتایا کہ پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور ایس ایس یو کے ایک ہزار کمانڈوز بشمول لیڈی کمانڈوز سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔
پاک آرمی اور رینجرز کے ہمراہ ایس ایس یو کمانڈوز نے اسٹیڈیم میں سیکیورٹی ڈرل کی۔ سیکیورٹی ڈویژن اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ٹریفک پولیس، اسپیشل برانچ اور ضلعی پولیس بھی سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اسٹیڈیم، ایئرپورٹ، روٹس اور ہوٹلز پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، حساس مقامات پر شارپ شوٹرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں ہر قسم کے ڈرون کیمروں کا استعمال سخت ممنوع ہے۔
اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم بطور کوئیک رسپانس فورس ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں الرٹ رہے گی۔
اسٹیڈیم کے اطراف میں امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کے لئے ایس ایس یو کمانڈ اینڈ کنٹرول بس بھی تعینات کی جائے گی
میچز کے دوران ٹریفک کے لیے خصوصی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔