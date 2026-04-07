سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اور پنجاب کے لیے مزید پینشن فنڈز کی منظوری دیدی ہے،
ایس ای سی پی کے مطابق حکومتِ بلوچستان کے لیے مزید 8 پینشن فنڈز کی منظوری دی گئی ہے جبکہ حکومتِ پنجاب کے لیے ایک اور پینشن فنڈ کی منظوری دی گئی ہے۔
اس طرح سے بلوچستان کے لیے منظور شدہ پینشن فنڈز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 15 جبکہ پنجاب کے پینشن فنڈز کی تعداد 25 ہوگئی ہے۔
ایس ای سی پی کے مطابق بلوچستان میں کنٹری بیوشن پینشن نظام کا عملی نفاذ ہوگیا ہے۔ ریگولیٹر سرکاری اداروں میں بتدریج کنٹری بیوشن پینشن نظام لاگو کررہا ہے۔
پینشن اصلاحات سے حکومت کے طویل المدتی پنشن واجبات میں کمی ہوگی اور کنٹری بیوشن پینشن سسٹم سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایس ای سی پی کے مطابق پینشن فنڈز کا انتظام پیشہ ورانہ انداز میں نجی ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیاں کررہِی ہیں۔