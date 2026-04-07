ٹرمپ ڈیڈلائن کے آخری لمحات؛ جنگ بندی کیلیے سفارتی کوششیں تیز؛ پاکستان کا کلیدی کردار

نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر بھی معاہدہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مرکزی کردار ادا کیا ہے

ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو منگل کی رات تک دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب آنے کے ساتھ ہی امریکا اور ایران کے درمیان آخری لمحات میں مذاکراتی کوششیں تیز ہوگئیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان ڈیڈ لائن کی آخری لمحات میں ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والی بالواسطہ بات چیت میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔

پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا جاری رہنا خود ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دونوں مالک کو کسی نہ کسی حل تک پہنچنا ہوگا۔

ایک ایرانی عہدیدار نے بھی اس پیش رفت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مزید امیدیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف ان مذاکرات میں ثالثی کی بلکہ ممکنہ جنگ بندی کے بعد باضابطہ مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش بھی کی ہے۔

اسلام آباد میں ایران کے سفیر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی کوششیں جنگ روکنے کے لیے ایک حساس مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔

عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ مصر اور ترکیہ کے سفارتکار بھی ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

امریکی نشریاتی ادارے ایکسیوز کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر بھی معاہدہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

دوسری جانب اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے امریکا پر زور دیا ہے کہ اس وقت تک جنگ بندی قبول نہ کی جائے جب تک ایران کے کسی کے لیے خطرہ بننے کے خدشات ختم نہ ہوجائیں۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو