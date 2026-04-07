ایران جنگ؛ پیٹرول اور گیس بحران نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے

اس سے قبل دنیا میں شدید بحران 1973، 1979 اور 2022 میں آیا تھا

ویب ڈیسک April 07, 2026
ڈونلڈ ٹرمپ نے خام تیل کی عالمی قیمتوں کو معمولی بات قرار دیدیا

عالمی توانائی کے ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے باعث پیدا ہونے والا تیل و گیس بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔

فرانسیسی اخبار لی فیگارو کو انٹرویو میں آئی ای اے کے سربراہ نے بتایا کہ اس وقت تیل و گیس کے بحران نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں۔

انھوں نے بتایا کہ اس سے قبل دنیا میں شدید بحران 1973، 1979 اور 2022 میں آیا تھا لیکن اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے موجودہ بحران ان سب سے زیادہ شدید تر ہے۔

انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک رخ اختیار کرچکی ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اس صورت حال سے سب سے زیادہ متاثر ترقی پذیر ممالک ہوں گے جہاں مہنگائی، خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوگا۔ یورپ، جاپان اور آسٹریلیا بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔

یاد رہے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے جس کے باعث دنیا بھر میں خام تیل کی ترسیل میں بڑا تعطل آیا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں 110 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کرگئی ہیں۔

امریکی خام تیل بھی 115 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا دیگر یورپی ممالک میں بھی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور عالمی معیشت غیر یقینی کا شکار ہے۔

 
متعلقہ

Express News

مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی؛ ایران کا ٹرمپ کو جواب

Express News

سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد ویٹو؛ متحدہ عرب امارات کا اظہارِ تشویش

Express News

ایران نے امریکا کیساتھ مذاکرات منسوخ کر دیئے، پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا: نیویارک ٹائمز

Express News

بحرین کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد؛ روس اور چین نے ویٹو کردی

Express News

ٹرمپ باؤلے کتے کی طرح خون کا پیاسا ہے، امریکی عہدیدار

Express News

ایران کا سعودی عرب میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر بڑا حملہ؛ پاسداران انقلاب کی تصدیق

