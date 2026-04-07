پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے اولپمیئن سمیع اللہ خان کی سربراہی میں قومی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور سینئر، جونیئر اور انڈر-18 کے تینوں فارمیٹس کے لیے ہیڈ کوچز کا بھی تقرر کیا گیا ہے۔
پی ایچ ایف پروفیشنل ڈویلپمنٹ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ اولمپیئن سمیع اللہ خان کی نگرانی میں سلیکشن کمیٹی اپنے فرائض سرانجام دے گی، جنہیں پہلے ہی چیئرمین سلیکٹرز مقرر کیا گیا تھا۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ لیجنڈری اولمپین سمیع اللہ خان کو قومی سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، سلیکشن کمیٹی کے دیگر اراکین میں نعیم اختر، کاشف جواد، محمد خالد، عاطف بشیر اور ناصر علی شامل ہیں۔
مزید بتایا گیا کہ اولمپیئن منظور الحسن کو پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کا ہیڈ کوچ، ایاز محمود کو پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کا ہیڈ کوچ اور قمر ابراہیم کو پاکستان انڈر-18 ہاکی ٹیم ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ نئے ضوابط اور طریقہ کار کے تحت ہیڈ کوچز کا تعینات کیا گیا ہے، متعلقہ ٹیم کا ہیڈ کوچ کھلاڑیوں کے انتخاب کے وقت سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوگا تاکہ میرٹ اور ٹیم کی ضرورت کے مطابق بہترین کھلاڑیوں کا چناؤ ممکن ہو سکے۔