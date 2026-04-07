مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی؛ ایران کا ٹرمپ کو جواب

صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ منگل کی رات تک آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایرانی تہذیب کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایک مہذب قوم کی منطق اور ثقافت بالآخر طاقت کے استعمال پر غالب آئے گی۔
سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انھوں نے مزید کہا کہ ایک مہذب قوم کی ثقافت، منطق اور اپنے جائز مؤقف پر ایمان کی مضبوطی یقیناً ظلم و جبر کی منطق پر غالب آئے گی۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ جو قوم اپنے راستے کی حقانیت پر مکمل یقین رکھتی ہو وہ اپنے حقوق اور جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام تر صلاحیتوں اور وسائل بروئے کار لاتی ہے۔
سوشل میڈیا پر اپنی اس پوسٹ میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے #IranWillWin کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔
ادھر نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکا کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرتے ہوئے پاکستان کو مطلع کیا ہے کہ اب وہ کسی قسم کے مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔