نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (نیشنل سرٹ) نے واٹس ایپ اکاوٴنٹس کی ہیکنگ، دھوکا دہی کے واقعات میں اضافے کے بعد صارفین کیلیے احتیاطی تدابیر جاری کردیں۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اوٹی پی یا پن کسی کے ساتھ شیئرنہ کریں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، نامعلوم نمبروں سے آنے والے لنکس پرکلک کرنے سے گریز کریں، رقم کی کسی بھی درخواست پر پہلے بذریعہ کال تصدیق لازمی کریں۔
نیشنل سرٹ نے صارفین کو اپنے واٹس ایپ پر ٹو اسٹیپ ویری فکیشن فوری فعال کرنے ہدایت کرتے ہوئے کہا یہ ڈیجیٹل ڈھال اوٹی پی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ لگنے کے باوجود واٹس ایپ کو محفوظ رکھتی ہے۔