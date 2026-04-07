پاکستان مین واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

کبھی بھی اوٹی پی یا پن کسی کے ساتھ شیئرنہ کریں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ایڈوائزری

ارشاد انصاری April 07, 2026
نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (نیشنل سرٹ) نے واٹس ایپ اکاوٴنٹس کی ہیکنگ، دھوکا دہی کے واقعات میں اضافے کے بعد صارفین کیلیے احتیاطی تدابیر جاری کردیں۔

نیشنل سرٹ کی جانب سے صارفین کوواٹس ایپ ہیکنگ سے بچاوٴ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیارکرنے کی ہدایات جاری کردی ہیں۔

واٹس ایپ ہیکنگ اور سائبر فراڈ سے تحفظ کیلئے نیشنل سرٹ کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں صارفین کوواٹس ایپ ہیکنگ سے بچاوٴ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیارکرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اوٹی پی یا پن کسی کے ساتھ شیئرنہ کریں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، نامعلوم نمبروں سے آنے والے لنکس پرکلک کرنے سے گریز کریں، رقم کی کسی بھی درخواست پر پہلے بذریعہ کال تصدیق لازمی کریں۔

نیشنل سرٹ نے صارفین کو اپنے واٹس ایپ پر ٹو اسٹیپ ویری فکیشن فوری فعال کرنے ہدایت کرتے ہوئے کہا یہ ڈیجیٹل ڈھال اوٹی پی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ لگنے کے باوجود واٹس ایپ کو محفوظ رکھتی ہے۔
