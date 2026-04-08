آئی پی ایل میں متنازع فیصلوں کیخلاف آوازیں بلند ہونے لگیں

اویش خان پر الزام ہے کہ انہوں نے باؤنڈری لائن کے پیچھے بیٹ سے گیند کو روک کر چار رنز بچائے

اسپورٹس ڈیسک April 08, 2026
بھارتی لیگ آئی پی ایل میں متنازع فیصلوں کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سن رائزرز حیدرآباد نے اپنے خلاف متنازع فیصلوں کے خلاف بھارتی کرکٹ بورڈ کو خط لکھنے کا فیصلہ کرلیا۔

رواں سیزن میں اب تک ٹیم کو اپنے ابتدائی 3 میچز میں متنازع فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے کارکردگی کو متاثر کیا۔

سب سے نمایاں واقعہ اویش خان سے متعلق ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے باؤنڈری لائن کے پیچھے بیٹ سے گیند کو روک کر چار رنز بچائے، حالانکہ قوانین کے مطابق اس پر پانچ رنز کی پنالٹی دی جانی چاہیے تھی۔

اس کے علاوہ ہینرچ کلاسن کی وکٹ بھی تنازع کا شکار رہی، جہاں کیچ کے دوران باؤنڈری کشن ہلتا ہوا دکھائی دیا۔

مزید برآں ابھیشیک شرما کو بھی مشکوک انداز میں آؤٹ قرار دیا گیا۔

فرنچائز کا مؤقف ہے کہ ان فیصلوں نے میچ کے نتائج پر اثر ڈالا، جس پر باضابطہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔
