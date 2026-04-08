پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

حمزہ سجاد گزشتہ روز پریکٹس سیشن کے دوران گیند لگنے سے زخمی ہوگئے تھے

اسپورٹس ڈیسک April 08, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی حمزہ سجاد کی صحت متعلق اہم پیشرفت سامنے آگئی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ حمزہ سجاد نے صحتیابی کے بعد ٹیم کو دوبارہ جوائن کرلیا ہے۔

حمزہ سجاد کے ہوٹل پہنچنے پر کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں گلدستے پیش کیے۔

مارک چیپمین نے حمزہ سجاد کو گلے لگا کر کہا کہ تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہورہی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز پریکٹس سیشن کے دوران مارک چیپمین نے زوردار شاٹ کھیلا تو گیند حمزہ سجاد کے سر کے پچھلے حصے پر جالگی تھی۔

گیند لگنے سے وہ زمین پر گرگئے تھے اور انہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قومی سلیکشن کمیٹی تشکیل، تینوں فارمیٹس کیلئے ہیڈ کوچز کا تقرر

Express News

پی ایس ایل 11: نسیم شاہ تنازعات اور انجری کا شکار، بھاری جرمانے کے بعد ایونٹ سے باہر

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی، اسپتال منتقل

Express News

کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر آسٹریلیا میں گرفتار

Express News

پی ایس ایل: والد کی گراؤنڈ میں موجودگی کا پریشر نہیں لیتا، سمیر منہاس

Express News

پی ایس ایل: پہلا مرحلہ مکمل، دوسرے مرحلے کا آغاز کل سے کراچی میں ہوگا

