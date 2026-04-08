اسلام آباد میں جمعرات اور جمعہ کو تعطیل کا اعلان

ضروری سروسز کے ادارے تعطیلات سے مستثنیٰ ہوں گے

اسٹاف رپورٹر April 08, 2026
اسلام آباد:

ایران امریکا مذاکرات کے سبب اسلام آباد میں جمعرات اور جمعہ کو عام تعطیل کا اعلان کردیا گیا۔

ضلعی انتظامیہ نے چھٹی کا نوٹی فکیشن جاری کردیا جب کہ ڈی سی اسلام آباد نے ٹویٹ بھی کی ہے۔

نوٹی فکیشن کے مطابق وفاقی دارالحکومت کی حدود میں 9 اور 10 اپریل جمعرات اور جمعہ کو عام تعطیل ہوگی، ضروری سروسز کے ادارے تعطیلات سے مستثنیٰ ہوں گے، ایم سی آئی، سی ڈی اے اور آئی سی ٹی انتظامیہ معمول کے مطابق کام کریں گے، اسلام آباد پولیس، آئیسکو، سوئی گیس اور اسپتال کھلے رہیں گے۔

حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے یہ اہم ادارے فعال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
