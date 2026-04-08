ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

یہ پائپ لائن روزانہ تقریباً 7 ملین بیرل تیل منتقل کر رہی تھی

ویب ڈیسک April 08, 2026
facebook whatsup
ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی آئل پائپ لائن پر حملہ کردیا (اے آئی، تصوراتی تصویر)

ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی تیل پائپ لائن کو نشانہ بنایا ہے جو خام تیل برآمد کرنے کا واحد راستہ بھی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ پائپ لائن سعودی عرب کے مشرقی تیل کے ہارٹ لینڈ سے لے کر ریڈ سی کے بندرگاہ ینبو تک روزانہ تقریباً 7 ملین بیرل تیل منتقل کر رہی تھی۔

سعودی عرب کی اس اہم پائپ لائن کا مقصد تھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث وہاں پھنسے ہوئے تیل اور گیس کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔

رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملے میں سعودی عرب کی تیل پائپ لائن کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ ملک کی دیگر اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پائپ لائن سے تیل کے بہاؤ پر اثر پڑنے کا امکان ہے اور نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو ماہرین کے مطابق دنیا کے توانائی بحران کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔

خیال رہے کہ آرامکو کی داخلی استعمال کے لیے روزانہ تقریباً 2 ملین بیرل تیل استعمال ہوتا ہے جس کے بعد برآمد کے لیے تقریباً 5 ملین بیرل بچتے ہیں۔

23 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتے میں ینبو سے تیل کی لوڈنگ کی مکمل صلاحیت یعنی 4.6 ملین بیرل روزانہ رہی حالانکہ 19 مارچ کو ہدف بننے والے حملے کے باوجود یہ عمل جاری رہا۔

ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کورز (IRGC) نے بدھ کو جاری بیان میں کہا کہ اس نے خطے میں متعدد اہداف کو میزائل اور ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا جن میں امریکی کمپنیوں کی تیل کی تنصیبات بھی شامل ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی؛ ایران کا ٹرمپ کو جواب

Express News

سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد ویٹو؛ متحدہ عرب امارات کا اظہارِ تشویش

Express News

ایران نے امریکا کیساتھ مذاکرات منسوخ کر دیئے، پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا: نیویارک ٹائمز

Express News

بحرین کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد؛ روس اور چین نے ویٹو کردی

Express News

ٹرمپ باؤلے کتے کی طرح خون کا پیاسا ہے، امریکی عہدیدار

Express News

ایران کا سعودی عرب میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر بڑا حملہ؛ پاسداران انقلاب کی تصدیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو