اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

اجازت لیے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا، پاسداران انقلاب

ویب ڈیسک April 08, 2026
لبنان پر اسرائیلی حملوں کو امریکا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ بند کردی۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق جنگ بندی کے بعد آج صبح ایران نے دو تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جسے خطے میں امن کی جانب پہلا قدم قرار دیا جا رہا تھا۔

تاہم اب ایرانی خبر رساں ادارے فارس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے دو جہازوں کے گزرنے کے بعد دوبارہ پابندی لگا دی۔ ایسا ہی دعویٰ اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی نے بھی کیا ہے۔

دونوں خبر رساں اداروں نے ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت پر تازہ پابندی کی وجہ لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کو قرار دیا ہے۔

دریں اثنا تجارتی جہازوں کے بروکر ادارے ’ایس ایس وائی‘نے بھی ’’بی بی سی ویریفائی‘‘ کو آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کی ہے۔

ایس ایس وائی نے مزید بتایا کہ پاسداران انقلاب کے نیوی اسٹیشن سے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں موجود تمام بحری جہازوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔

پیغام میں ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کے لیے پہلے پاسداران انقلاب سے اجازت لینا لازمی ہے۔ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔

ایس ایس وائی میں ٹینکر ریسرچ کی سربراہ کلیئر گریئرسن نے بھی ’’بی بی سی ویریفائی‘‘ کو بتایا کہ پاسداران انقلاب کا یہ پیغام بین الاقوامی بحری انتباہات کے لیے استعمال ہونے والے ریڈیو چینل پر سنایا گیا۔

 
