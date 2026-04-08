پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

پی ٹی اے نے صارفین کو کہا کہ اگر انہوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو سم بلاک ہوجائے گی

ارشاد انصاری April 08, 2026
facebook whatsup
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے غیر فعال اور ایکسپائر شناختی کارڈ پر نکلی ہوئی سموں کو بلاک کرنے کا عندیہ دے دیا۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے موبائل صارفین کیلیے اہم ہدایت جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ کسی بھی مرنے والے شخص کے نام پر موجود سم کو کسی بھی وقت بند کیا جاسکتا ہے۔

پی ٹی اے نے کہا کہ ایکسپائز شناختی کارڈ پر چلنے والی سموں کو بھی کسی بھی وقت بلاک کیا جاسکتا ہے جس کے بعد نمبر دوبارہ نہیں ملے گا۔

پی ٹی اے نے عوام سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں۔

پی ٹی اے نے نادرا سے شناختی کارڈ کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ پی ٹی اے  محفوظ اور شفاف ٹیلی کام نظام کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے، ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں موبائل سروس متاثر ہو سکتی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو